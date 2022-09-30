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Известный военный аналитик Юрий Кнутов выразил свое видение дальнейшего развития ситуации под Красным Лиманом. Также он поделился своим видением возможных последствий в случае захвата города бойцами вооруженных сил Украины.

По мнению эксперта, в случае успешной реализации силами ВСУ операции по захвату города, они сразу же приступят к дальнейшим агрессивным действиям. А именно, всеми имеющимися силами и доступными средствами враг будет пытаться прорваться к Северску, Соледару и Артемовску.

В таком случае у армии Российской Федерации уже не будет возможности свободно перебрасывать свои резервы под Донецк. Такое положение дел крайне усложнит положение дел РФ на восточном фронте, поэтому такой вариант развития ситуации лучше не допускать.

Также недавно появилось сообщение об обстановке под Красным Лиманом от военкора Евгения Поддубного. Он отметил, что ситуация сейчас крайне тяжелая. Вооруженным силам РФ пришлось отойти от Ямполя и Дробышева, чтобы занять более выгодные оборонительные рубежи в районе нескольких дамб.

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