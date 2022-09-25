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Как сообщает правительственный телеграмм-канал Сахалина, по частичной мобилизации под призыв для участия в СВО попал внук Героя СССР Леонид Смирных, который проживает в Александровск-Сахалинске.

В данный момент Леонид вместе с остальными мобилизованными приступил к прохождению военной подготовки в населенном пункте Хомутово перед отправкой в зону СВО.

Как заявил сам Леонид, нужно всегда быть готовым ко всему, быть психологически стойким и всегда пребывать в бодром духе. Также он отметил, что каждый воин должен честно и достойно исполнить свой долг по защите Родины.

Стоит отметить, что герой СССР Смирных принимал непосредственное участие в боях на Сахалине во время Великой Отечественной Войны, а именно, он участвовал в освобождении Южно-Сахалинска. Герой пал смертью храбрых 16 августа 1945 года.

Напомним, что всем семьям мобилизованных на Сахалине правительством будет выделено по 300 тысяч рублей.

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