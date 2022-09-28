ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лю Хун, китайский журналист и эксперт, назвал чрезвычайные происшествия, которые произошли на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», с большой долей вероятности диверсией.

На своей страничке «Ню Таньцинь» в социальной сети WeChat известный китайский журналист и заместитель главного редактора журнала «Global» написал, что за происшествиями на российских газопроводах в Балтийском море могут стоят такие страны как Польша или США. К таким выводам журналист пришел после того, как попытался ответить на вопрос, кому выгодны эти ЧП.

Автор материала указывает на то, что нельзя исключать заинтересованность Польши в решении возникшей проблемы. Ведь данные события происходят на фоне открытия в Польше Балтийского газопровода или «Baltic Pipe». И не трудно догадаться, кто теперь получит большую выгоду.

Также китайский журналист напоминает о словах президента США Байдена, который еще в начале февраля заявлял, что в случае эскалации конфликта на Украине США найдет способ покончить с газопроводом.

Вам может понравиться

ВСУ делают попытки продвижения к северной стороне Купянска для прорыва фронта на Осколе

Украинские военные пытаются продвигаться к северной стороне Купянска. Об этом сообщило издание «Русская Весна» со ссылкой на Бориса Рожина, автора блога Colonel Cassad. Главной целью ВСУ является прорыв фронта на

Зеленский сменил мнение, заявив, что президент России Путин не блефует, предупреждая о возможности применении ядерного оружия

Нынешний глава киевского режима В. Зеленский дал комментарий по поводу слов президента Российской Федерации В. Путина о высокой вероятности использования ядерного оружия. Ожидается, что такой приказ в скором времени может

Стремящимся уехать в другие страны россиянам предложили билеты по стоимости машины

Россиянам, стремящимся в кратчайшие сроки уехать из РФ, рассказали о возможности воспользоваться частным бортом или же оплатить отказной тур. Такие варианты стоит искать у организаций, работающих в сфере бизнес-авиации на