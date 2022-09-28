Лю Хун, китайский журналист и эксперт, назвал чрезвычайные происшествия, которые произошли на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», с большой долей вероятности диверсией.

На своей страничке «Ню Таньцинь» в социальной сети WeChat известный китайский журналист и заместитель главного редактора журнала «Global» написал, что за происшествиями на российских газопроводах в Балтийском море могут стоят такие страны как Польша или США. К таким выводам журналист пришел после того, как попытался ответить на вопрос, кому выгодны эти ЧП.

Автор материала указывает на то, что нельзя исключать заинтересованность Польши в решении возникшей проблемы. Ведь данные события происходят на фоне открытия в Польше Балтийского газопровода или «Baltic Pipe». И не трудно догадаться, кто теперь получит большую выгоду.

Также китайский журналист напоминает о словах президента США Байдена, который еще в начале февраля заявлял, что в случае эскалации конфликта на Украине США найдет способ покончить с газопроводом.