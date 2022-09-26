Американская спортсменка Пейдж Ванзант, в прошлом выступавшая в UFC, выложила в социальные сети яркое фото в откровенном нижнем белье. Несомненно, этим спортсменка обратила на себя внимание как поклонников, так и хейтеров.

Поклонники не остались равнодушными от новых фотографий и оставили в комментариях свои эмоции: «Горячо», «Идеально», «Великолепная красотка», «Красива и жестока» и так далее. И это не удивительно, ведь у спортсменки очень подтянутая и сексуальная фигура.

В скором будущем девушка встретится в бою со своей землячкой Чарисой Сигал в середине осени. Последний победный бой у Ванзант был больше чем год назад в середине июля 2021 года.

На данный момент у Ванзант за спиной пара поражений и полное отсутствие побед.