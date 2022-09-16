Чиновники из администрации Александра Беглова прокомментировали недавнюю пробку на Пулковском шоссе, спровоцированную ремонтными работами. Как сообщил Зампред Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Богданов, проблема заключалась в серии небольших ДТП. Однако то, почему работы производились в пик загруженности трассы, никто не объяснил.

Напомним, 14 сентября движение на Пулковском шоссе было парализовано. Якобы «незначительные ДТП» привели к десятибалльной пробке. Пассажирам приходилось покидать салоны и идти до ближайшей станции метро.

В Смольном также уточнили, что работы идут с опережением графика. Примечательно, что для ремонта были перекрыты 2 полосы из четырех.

«Подрядчик у нас сильный, технически оснащенный, работы выполняет, в том числе, с опережением сроков. К вопросу о той ситуации, которая была вчера, – подрядчик вышел, уложил верхние и нижние слои асфальта, и он фактически на неделю раньше закончил эти работы. Поэтому считаем, что эти сроки больше установочные плановые, а фактические, конечно, будут быстрее, будут с опережением» — сообщил Богданов.

Как сообщается, ремонт закончится к 20 октября. До этого водителям нужно быть осторожными и заранее планировать поездки. Чиновники отмечают, что полностью перекрывать движение не будут.

Таким образом, на участке еще могут ограничить движение. Это означает, что транспортный коллапс может повториться в любой день.