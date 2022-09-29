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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил с инициативой, рассмотреть на законодательном уровне обязательную военную службу в армии для государственных служащих и депутатов различных уровней.

Если инициатива Володина будет одобрена, то она затронет в том числе чиновников Смольного и депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга.

Ранее социолог Максим Шугалей обнародовал список чиновников администрации губернатора Александра Беглова и депутатов ЗакСа, которые потенциально подходят под параметры частичной мобилизации. В списке более 80 имен, в том числе спикер ЗакСа Александр Бельский, несколько вице-губернаторов городского правительства и приближенные Беглова.

По информации СМИ, петербургские чиновники нашли способ избежать частичной мобилизации для своих детей. Их могут записывать в отряды теробороны или фиктивно оформлять на работу в компании, занимающиеся восстановлением Мариуполя. Такие организации выполняют гособоронзаказ, поэтому их сотрудники получают бронь от мобилизации.

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