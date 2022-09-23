По данным издания «Известия» Европейский союз заявил о неожиданной проблеме импорта зерновых культур с Украины.

Цена на эту продукцию упала, а в связи с повышением цен на топливо и всех необходимых материалов ситуация усложняется.

Нежданные поставки зерна стали причиной упадка цен на рынке, что вызывает негодование поставщиков. Ранее было известно, что экспортируемое путем морского сообщения продукции будет отправлено в развивающиеся африканские и азиатские страны, но на самом деле оно отправилось в Турцию и Европейские страны, в большинстве случаев по железнодорожным путям.

В середине сентября около сорока семи процентов продукции получила Турция и азиатские страны, семнадцать процентов направилось в Африку, а тридцать шесть ушло Евросоюзу, ранее закупавшему небольшие объемы зерна с Украины. В июле премьер-министр Польши утверждал, что зернопродукция Украины в стране реализовываться не будет, но, похоже, что планы изменились.