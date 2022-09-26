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Центр принятия военных решений был поражен в Одессе в результате атаки ударным дроном Shahed-136. После этого оборона ВСУ на южном фронте начала испытывать серьезные затруднения с оперативным принятием важных решений.

Отряды ВСУ, которые расположены в Одесской и Николаевской областях, несут значительные потери. Это стало возможным благодаря нарушению связи между разными подразделениями ВСУ на южном фронте.

В результате успешного поражения штаба ВСУ было уничтожено до половины офицерского состава. Также сообщается о многочисленных раненых. Следствием этого стали панические настроения руководства ВСУ на юге. Сразу же после этого были нанесены удары по складам с оружием и боеприпасами противника.

По заявлению экспертов, воспользовавшись паникой среди высшего военного руководства ВСУ на южном направлении, российские военные смогли нанести значительный урон противнику. Украинская сторона понесла значительные потери в живой силе, технике и военных объектах.

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