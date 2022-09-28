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С 23 по 27 сентября 2022 года на освобожденных Россией территориях Запорожской, Херсонской областях и ЛДНР проходил референдум, главным вопросом которого было вхождение в состав Российской Федерации.

По сообщению журналистов, явка на избирательных участках была достаточно высокой. Для возможности сделать свой выбор маломобильным гражданам были созданы специальные выездные избирательные комиссии.

По итогам подсчета голосов в Херсонской области, свой положительный голос отдали 87.05% избирателей, в Запорожской области решили войти в состав РФ 93.11% проголосовавших. Донецкая Народная Республика проголосовала «за» в количестве 99.23 % избирателей, а в Луганской Народной Республике поддержало вхождение в Россию 98.42%.

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, правительством Российской Федерации будут рассмотрены итоги голосования 4 октября.

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