Как сообщает издание «Русская весна» со ссылкой на Telegram-канал «Империя курильщика», главной целью американского правительства является не ослабление Российской Федерации, а крах европейских стран, в частности, Германии. Ведь Германия, в свою очередь, является экономическим лидером среди других стран ЕС.

В статье отмечается, что в США резко возросла инфляция, так как произошел дисбаланс денежно-кредитной политики страны. В результате этого возрастает возможность того, что долларовая система может рухнуть. И для своего выживания Штатам необходимо развивать главный экономический сектор, такой как промышленность.

И все что для этого нужно, поставить европейские промышленные конгломераты в такие рамки, чтобы они не смогли нормально развиваться и вынужденно переехали на территорию США.

И все события, происходящие в европейских странах, дают осознанность того, что крах ЕС уже не за горами.