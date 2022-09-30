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Корреспонденты «Русской Весны» поделились последней информацией по ситуации в районе Оскольского фронта. Источником их информации является автор Telegram-канала «Старшая Эдда». Автор упомянутого выше канала лично находится в данном районе, где идут постоянные боевые действия.

Автору канала удалось пообщаться с бойцами, которые недавно смогли вернуться из Лимана. Они сообщают, что на обратном пути они дважды попали под плотный минометный обстрел. Одна из мин 120-мм орудия разорвалась в 20 метрах от их автомобиля, и они чудом смогли живыми вернуться в свое расположение. Противник вел очень плотный минометный огонь по дороге с упреждением по движущимся целям.

Также военнослужащие сообщают, что в районе Лимана со всех сторон в небе летают коптеры. Обстрелы окраин города Лиман не прекращаются ни на минуту. Город держит оборону с трех сторон и атаки врага носят ожесточенный характер. Лес с южной стороны города уже усеян трупами нападающих бойцов ВСУ, но это их не останавливает.

 

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