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На территории Украины союзными силами был сбит еще один самолет Вооруженных Сил Украины. Им оказался один из еще оставшихся у ВСУ фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Очередной неудачей для ВСУ закончилась попытка применения авиации в непосредственной близости от линии боевого столкновения. Силами  противника была организована попытка нанести воздушный удар с помощью бомбардировщика Су-24 по позициям союзных сил. В результате данной атаки противника, сверхзвуковой самолет ВСУ был поврежден средствами российской противовоздушной обороны.

После повреждений двигателя, Су-24 пытался совершить попытку по выходу из зоны ракетного обстрела на сверхмалой высоте. Но в результате попал под шквальный огонь российских зенитных установок применяемых вместе с переносимыми зенитно-ракетными комплексами. Несколько ракет, выпущенных из ПЗРК, прошли мимо. Однако плотный огонь из зенитных установок помог окончательно сбить самолет.

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