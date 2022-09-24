Минобороны Российской Федерации сообщило, что попавшие под мобилизацию граждане, задействованные в спецоперации, будут приравнены к служащим по контракту, и поэтому будут получать денежные средства.

По официальным источникам Минобороны известно, что компенсации за службу будут состоять из оклада, соответствующего воинскому званию и занимаемой военной должностью. Учитываться также будет выслуга лет, квалификация и степень риска. К тому же будут выплачиваться надбавки и премии.

При этом, если мобилизованный гражданин погибнет его семье будет выплачено около трех миллионов рублей страховки и почти четыре с половиной миллиона единоразового пособия. На поддержку и содержание детей ежемесячно будут начисляться 2,6 тысяч рублей и 28000 каждый год на оздоровление. На похороны также выделят 28000 и 35000 на памятник. По данным Минобороны всего призовут 300000 граждан России, находящихся в резерве.