Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
2
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минобороны Российской Федерации сообщило, что попавшие под мобилизацию граждане, задействованные в спецоперации, будут приравнены к служащим по контракту, и поэтому будут получать денежные средства.

По официальным источникам Минобороны известно, что компенсации за службу будут состоять из оклада, соответствующего воинскому званию и занимаемой военной должностью. Учитываться также будет выслуга лет, квалификация и степень риска. К тому же будут выплачиваться надбавки и премии.

При этом, если мобилизованный гражданин погибнет его семье будет выплачено около трех миллионов рублей страховки и почти четыре с половиной миллиона единоразового пособия. На поддержку и содержание детей ежемесячно будут начисляться 2,6 тысяч рублей и 28000 каждый год на оздоровление. На похороны также выделят 28000 и 35000 на памятник. По данным Минобороны всего призовут 300000 граждан России, находящихся в резерве.

Вам может понравиться

«Аллигаторы» уничтожают позиции ВСУ в зоне СВО

Летчики ударных вертолетов Ка-52, известные как «Аллигаторы», наносят сокрушительные удары по позициям вооруженных сил Украины. В результате слаженной работы экипажей боевых машин удалось нанести значительный ущерб позициям и живой силе

Полковник Соединенных Штатов в отставке Дуглас Макгрегор: удерживая позиции — можно только проиграть

Киев взял пример с известного политического деятеля Германии времен Второй Мировой войны и воспользовался такой же тактикой сдерживания позиций, сообщает ИноСМИ. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский решил выпустить в

ВСУ выбиты из Горловского укрепрайона: союзные силы освободили населённый пункт Жованка

В результате долгих боев противник повержен, а союзники подошли к находящемуся западнее Торецку (так переименовали город Дзержинск неонацисты). В период военных действий на Донбассе была создана эшелонная оборона, которая включала