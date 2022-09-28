С таким заявлением выступил Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики. Он также добавил, что подконтрольные ему части ВС РФ «Север» и «Юг» смогли сдержать натиск отрядов ВСУ на одном из самых проблемных участках фронта.

Как следует из заявления Кадырова, само боевое столкновение длилось не менее суток и завершилось в пользу войск РФ. Киевские боевики не смогли захватить ни одного метра освобожденной земли. Также сообщается, что российские части не понесли безвозвратных потерь. Только один из бойцов получил ранение.

В результате стрелкового боя враг был полностью деморализован и демилитаризован, а потому уцелевшие его остатки были вынуждены бежать с поля боя. Чеченские росгвардейцы показали себя в бою с наилучшей стороны. Только один из чеченских военнослужащих получил легкой ранение в руку. Такие данные были опубликованы на Telegram-канале лидера Чечни.

Напомним также, что ВСУ не прекращают попыток прорвать оборону российской армии у Красного Лимана. В одной из последних попыток штурма ВСУ понесли потери в виде трех бронемашин пехоты и двух легких пикапов.