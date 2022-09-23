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Издание «Свободная Пресса» дало оценку количества людей, имеющих медицинское образование, которые попадают под призыв во время частичной мобилизации.

Согласно комментарию главы комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, если речь идет не о врачах, а о персонале среднего уровня, то под призыв должны попасть фельдшеры мужского пола. Ведь мужчины по своей природе достаточно крепки, поэтому смогут донести раненного с поля боя. Но главным основанием, конечно же, является опыт на передовой. Также он уточнил, что в планы входит мобилизация медперсонала в количестве трех тысяч человек.

По словам Хубезова, если речь заходит именно о врачах, то к данной категории должны относиться реаниматологи, травматологи, хирурги, анестезиологи. И если квалификация попавшего под призыв специалиста высокая, то у него больше шансов получить работу в крупных госпиталях.

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