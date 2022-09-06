Смольный, очевидно, не намерен пересматривать спорный закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), раскритикованный экспертами, и проплатил «ботам» его рекламу. На появление однотипных постов в поддержку закона от губернатора Александра Беглова обратили внимание еще в августе.

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров во «ВКонтакте» считает, что посты «ботов» наверняка проплатил ЦУР.

Сам общественник при этом выступает с критикой закона, за что его забанили в десятках Телеграм-каналов, которые опосредованно модерируют сотрудники Смольного.

«Нигде не хотят слышать мой категоричный протест против продвижения предательских поправок. Скрывающиеся за анонимными никнеймами администраторы, работающие на ЦУР и Смольный, не стесняются выливать грязь на независимых от власти активистов», – поделился Костров.

На вал однотипных постов от «ботов» обратил внимание и политтехнолог Вадим Полежаев. По словам эксперта, их «авторы оказались настолько ленивы, что привели слишком мало аргументов в пользу «реновации по-бегловски».