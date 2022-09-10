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Коммунальщики и районная администрация никак не реагируют на многочисленные жалобы жителей Колпинского района, страдающих от нашествия тараканов, появившихся в домах вследствие проблем с вывозом мусора с контейнерных площадок.

Новый регоператор НЭО не справляется с работой. Из-за этого мусорные контейнеры и площадки практически во всех районах города переполнены.

Из-за антисанитарии в квартирах жителей появляются вредители. В Колпинском районе появилось много тараканов. УК и ЖЭК ничего не делают для решения проблемы, на администрацию Колпинского района нет никакой надежды.

«Колпино, Ленина, д. 43, дом весь кишит тараканами. В этом доме квартира 41, квартира 60 и 53 — там полная антисанитария. Ни управляющая компания, ни ЖЭК, никто нам не может помочь. И администрация Колпинского района, видимо, тоже не поможет. Что делать?» написала подписчица группы «Подслушано Колпино».

«Адмиралтейская, д. 15 — весь дом кишит тараканами и что? Никому нет дела», — отметили другие пользователи Сети.

Колпинцы также пожаловались на большое количество тараканов в доме № 45 на улице Танкистов. Люди страдают из-за мусорного коллапса, ставшего следствием начавшейся с 1 января реформы. Однако со стороны Смольного нет никаких шагов к решению проблемы.

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова еще в конце апреля отметила, что в городе участились жалобы на расплодившихся крыс и мышей, переносящих опасные заболевания, включая чуму и бешенство. Она призвала Смольный обратить на это внимание, однако команда губернатора Александра Беглова ее слова проигнорировала.

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