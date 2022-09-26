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Отечественный стилист Анна Шаповал рассказала, что кожаные леггинсы портят фигуру. Об этом она поделилась с изданием Lenta.ru.

Специалист обозначила, что узкие джинсы, бриджи и кожаные лосины возглавляют перечень антитрендов. Стилист рассказала, что сейчас в моде легкие, свободные модели одежды.

Антитрендом также являются капри и кюлоты. Данные модели явно ухудшают внешний вид фигуры. Взамен вышеназванных моделям эксперт посоветовала проявить интерес к длинным, широким брюкам, способствующим маскировке негативным моментов внешнего вида.

По словам специалиста, также не стоит забывать, что штаны из такого материала, как вельвет или бархат могут визуально добавлять лишний вес.

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