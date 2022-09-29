В американской политике, как и в любой другой, часто совершаются ошибки. Однако некоторые из них не существенные и их легко исправить, но вот некоторые могут привести просто к разрушительным последствиям. Одной из таких грубых ошибок является участие США в конфликте на Украине.

Об это заявил Тед Карпентер, американский публицист и старший научный сотрудник в области обороны и международной политики Института Каттона, в своей статье специально предоставленной для издания The American Conservative.

В данном материале автор напоминает, что США оставляют после себя только разруху и хаос. Например, подобное уже происходило в Ираке, Ливии, Сирии, Йемене, Афганистане и на Балканах.

Карпентер пишет, что последним таким примером может стать решение Байдена превратить Украину всего лишь в обычную пешку в международном соперничестве с Россией. Ведь американские СМИ никогда не пишут о том, как теперь живет народ в Ливии, Сирии или Афганистане. Хотя виновными за разруху в этих странах автор статьи называет высоких политиков в Вашингтоне.