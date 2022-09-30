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Продолжается проведение специальной военной операции союзных сил на территории Украины. Военные ВСУ предприняли очередную попытку совершить прорыв рубежей союзных сил на территории ВСУ. Кадры данного сражения были опубликованы в Telegram-каналах, сообщает Военное дело.

На кадрах опубликованы моменты боя военнослужащих группировки «Отважные» армии РФ с пехотой и бронетехникой ВСУ. В перестрелке было применено ручное стрелковое оружие, противотанковые ручные комплексы, ручные гранатометы, а также БМП-2.

В результате боевого столкновения было взято в плен 4 военнослужащих ВСУ. Военнопленным была оказана необходимая медицинская помощь. Одним из военнопленных оказался офицером вооруженных сил Украины.

Стоит напомнить, что 21 февраля Российская Федерация признала суверенитет республик Донбасса. Данное решение было обусловлено участившимися обстрелами городов республик со стороны боевиков Украины. А уже 24 февраля было объявлено о начале СВО на территории Украины.

 

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