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Как сообщает ИА ТАСС, Михаил Ульянов (постоянный представитель России при международных организациях в Вене) заявил, что высказывания некоторых представителей Запада о причастности РФ к диверсиям на ветках «Северного потока» выглядят глупо и смешно. Такое заявление было сделано постпредом в четверг, 9 сентября 2022 года.

Также дипломат заявил на своей страничке в Twitter, что исходя из постоянных заявлений Запада об самообстрелах на ЗАЭС, о подрыве собственного газопровода в Балтике и так далее может сложится мнение, что Россия это страна патологический мазохист. И ведь такая наглая пропаганда действительно работает с определенной частью западной публики, добавил Михаил Ульянов.

Напомним, что сейсмологическая служба Швеции сообщила о фиксации двух взрывов в районе, где пролегают газопроводы СП-1 и СП-2. Также глава Еврокомиссии, Урсула он дер Ляйен, заявила, что можно квалифицировать данное чрезвычайное происшествие как диверсию.

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