Армия ВСУ может только лишь гордиться некоторыми боевыми действиями на некоторых территориях, но прорвать оборону она совсем не способна. Исключением является история с харьковской областью, где ВСУ смогли провести успешное контрнаступление.

Российская армия продолжает специальную военную операцию на территории Украины. Юрий Подоляка убежден, что самый важный момент в штурме Красного Лимана уже пройден. Наши военные смогли удержать оборону. Самый пик операции пришелся на 24-25 сентября.

По словам специалиста, враг планировал нанести удар, после чего прорвать оборону, но, к счастью, эти планы были раскрыты российскими военными.

Чуть раньше в Сети появились кадры атаки дронов-камикадзе «Герань-2» на штаб командования ВСУ «Юг» в Одессе.