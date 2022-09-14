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Девелоперов, приступивших к демонтажу дома Салтыковой, стоит привлечь к ответственности. Так считают жители Санкт-Петербурга.

Горожане написали открытые письма президенту России Владимиру Путину и губернатору Александру Беглову. Петербуржцы призвали главу государства запретить снос дома Салтыковой.

Под обращением подписались жители домов, расположенных по Большой Морской и Почтамтской улицам. Они убеждены, что причиной демонтажа является жадность застройщика – «Северной земельной компании». Зарегистрированное на кипрские оффшоры объединение приступило к сносу флигелей дома.

«Особняк княгини Елизаветы Павловны Салтыковой (“Дом Салтыковой”) по Большой Морской улице, 51 является объектом культурного наследия. Здание было построено в 1845 году. Статусом памятника наделен не только лицевой корпус, но и дворовые флигели, имеющие огромную архитектурную и историческую ценность», – говорится в обращении.

Проблема ОКН в Петербурге обострилась на фоне пожаров в исторических зданиях и участившегося демонтажа объектов. Жители города выступают против такого обращения и просят взять под охрану дома.

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