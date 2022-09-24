По сообщению от «РИА Новости», доктор Том Митчел на портале «Доктор Питер» рассказал о разных симптомах на коже, которые могут быть маркерами более серьезных заболеваний.

В большинстве случаев, различные виды высыпаний не наносят вреда здоровью, а исчезают по прошествии некоторого времени. Но иногда высыпания могут сопровождаться болью, отеком и зудом. В таком случае, следует предполагать, что организм сражается с аллергией либо инфекцией.

Специалист рекомендует сразу обратиться к врачу, если на грудной клетке образовалась так называемая «апельсиновая корочка». Ведь подобные высыпания могут быть звоночком онкологического заболевания молочных желез.

Всем известные пигментные пятна, которые появляются в старшем возрасте, не всегда бывают безопасными. Когда рост и количество пятен резко увеличиваются, стоит бить тревогу. Необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить развитие опухолей в организме.

Должны человека насторожить фиолетовые пятна, которые нередко являются признаком заболеваний сердца, темные пятна в области подмышечных впадин и жировые узелки (ксантомы), сигнализирующие о возможном развитии диабета. А также не стоит игнорировать зуд кожи, ведь он может указывать на большой список серьезных заболеваний.