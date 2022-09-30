Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства наземного базирования «Панцирь-С1» стоит на страже чистого неба в армии Российской Федерации. Данные комплексы продолжают выполнять штатные задачи по обеспечению защиты военнослужащих союзных сил от угроз с воздуха.

Одной из главных задач данного комплекса является прикрытие движущихся колонн военной техники на марше. ЗРПК «Панцирь-С1» способен вести прицельный огонь по беспилотным летательным аппаратам на ходу. Также в список целей, с которыми может справиться данный зенитный ракетно-пушечный комплекс, входят крылатые и баллистические ракеты, а также вертолеты вооруженных сил Украины.

Напомним, что данный передвижной зенитный комплекс способен прикрывать территорию радиусом в 20 км и высотой в 15 км. Также комплекс может выполнять сопровождение десятки воздушных целей одновременно. При обнаружении вражеской цели для ее уничтожения на борту имеется 12 управляемых ракет и целых два спаренных зенитных пулемета, которые ведут огонь со скоростью пять тысяч выстрелов в минуту.