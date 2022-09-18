Отсутствие капитального ремонта спровоцировало обрушение фасада в доме на Бухарестской улице в Петербурге

Очередное обрушение фасада здания случилось во Фрунзенском районе Северной столицы, сообщили очевидцы в паблике «Дежурный по Питеру». Горожане негативно отреагировали на ситуацию и указали на халатное отношение Фонда капитального ремонта к своей работе.

Инцидент произошел на улице Бухарестская. Бетонная плита упала на тротуар перед входом в местный магазин. Никто из прохожих чудом не пострадал. Петербуржцы раскритиковали безучастность ФКР к «фасадопадам», которые регулярно происходят в мегаполисе.

«На Бухарестской с фасада дома на крыльцо магазина «Гранат» прилетело вот это. Хорошо, что никого не задело», — пишут авторы сообщества.

Подобных проблем в мегаполисе много, но Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не спешат предпринимать эффективных мер для их решения.

При этом жители города платят за капитальный ремонт, но регулярные «фасадопады» заставляют задуматься, куда же в итоге уходят эти деньги.

Ранее СМИ писали, что петербуржцы зафиксировали ошибки в измененных платежных квитанциях «Петроэлектросбыта». Горожане назвали счета за капитальный ремонт настоящей «аферой века» и стали массово жаловаться на них на горячую линию ФКР.