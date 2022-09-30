С таким утверждением выступил главный редактор известного журнала «Национальная оборона» и, по совместительству, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко. По его словам, если НАТО решит проявить агрессию в сторону России, то первой целью для ограниченного ядерного ответного удара станет один из континентальных объектов США.

Также он отметил, что Россия имеет право использовать ядерное оружие даже в случае того, если НАТО будет нести угрозу РФ обычными видами вооружения.

Данное заявление прозвучало по причине того, что в последнее время почти все средства массовой информации западных стран обсуждают возможность удара Российской Федерацией тактическим ядерным оружием по территории Украины.

По мнениям некоторых специалистов в данной теме, таким образом, Соединенные Штаты могут вести подготовку к провокации с использованием ядерной бомбы в Украине. К сожалению, с каждым таким заявлением мир все ближе приближается к катастрофе.