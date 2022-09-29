Продолжаются ожесточенные бои за освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Однако большая часть этих боев не попадает в объектив военных журналистов. На днях в одном из Telegram-каналов были опубликованы редкие кадры уникального стрелкового боя, которые были сняты с помощью беспилотника.

На кадрах видно, как боец 11-го полка Народной Милиции ДНР вступил в неравный бой сразу с четырьмя бойцами ВСУ. Смелый воин армии ДНР первым идет в атаку и совершает точное метание гранаты прямиком в ноги двум солдатам противника. Все, что оставалось сделать ошеломленным боевикам ВСУ – забрать своих раненых бойцов и обратиться в бегство.

Таким образом, мы видим, как всего лишь один солдат смог обратить в бегство намного превосходящую его группу противника благодаря тому, что в режиме реального времени ему передавал данные оператор беспилотника. В итоге можно констатировать, что даже гражданский коптер в умелых руках опытных военных помогает выигрывать сражения.