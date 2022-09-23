Если человек находится в стрессовом состоянии и у него началась истерика, то справиться самостоятельно ему будет сложно. Однако, согласно мнению психологов, попытки окружающих помочь в такой ситуации только ее усугубят. Во многих случаях, родственники, друзья или знакомые могут навредить человеку в стрессе путем высказывания своего недовольства. Об этом пишет МК.

По мнению психолога Елены Клен, существуют несколько обыденных фраз, которые не помогают, а наоборот наносят вред человеку, пребывающему в истерическом состоянии.

Самая привычная фраза «Просто взять себя в руки» бесполезна, так как человек в истерике не может этого сделать, несмотря на то, что это состояние приносит ему мучение. «Слезами горю не поможешь» и «Ты делаешь еще хуже» совершенно не успокаивают, а наоборот являются неверными, ведь слезы помогают пережить стрессовое эмоциональное состояние.

«Могло быть и хуже», «Ничего страшного», «У меня так было и ничего…» делают чувства страдающего человека обесцененными. Также неверен такой стереотип, как «Мужчины не плачут», ведь сокрытие и подавление эмоций может приводить к заболеванием нервной системы.

Однако существуют верные слова, которые покажут ваше неравнодушие к чужим страданиям: «Чем я могу тебе помочь?», « Я с тобой рядом», «Я знаю, что тебе больно». Но иногда лучше всего – это просто молча выслушать человека и быть с ним рядом.