Сегодняшним утром к месту чрезвычайного происшествия на газопроводах «Северного потока» прибыл минный тральщик «Bad Rappenau» военно-морских сил Германии. Он приступил к постоянному патрулированию и наблюдению в радиусе 5 морских миль от утечки, которая находится к северо-востоку от Бронхольма в Балтийском море. Еще вчера он покинул акваторию порта Киль и ровно через сутки вышел к месту аварии.

Береговая охрана Швеции также отправила на место ЧП свой корабль под названием «Амфитрит». Дания тоже не осталась в стороне и ее фрегат «Абсалон» уже находится на месте. От российской стороны функции наблюдения и патрулирования пока что выполняет парусник «Седов», который находился в этом районе с кадетами-практикантами на борту.

Как следует из заявления шведской Береговой охраны, было выявлено место уже четвертой утечки газа. Одно место утечки находится на газопроводе «СП-2» возле острова Бронхольм и целых три на участках газопровода «СП-1». Расположение одной из них находится в датской экономической зоне, а две остальные находятся в шведской экономической зоне.