В Кремле определились с датой торжественного события, в котором будет принимать участие президент Владимир Путин. Это произойдет 30 сентября ровно в 15:00 по московскому времени.

По информации от «МК», именно в это время могут объявить о включении территорий Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса в состав Российской Федерации. Юридическое же оформление всех тонкостей и нюансов, связанных с данным событием, может быть завершено уже в начале следующей недели.

Подобная практика уже была применена и отработана на примере присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году. Механизм выглядит следующим образом.

Во-первых, к президенту России должны обратиться лидеры независимых государств и областей.

Во-вторых, президент вносит предложение на рассмотрение сенаторам, депутатам Госдумы и членам правительства.

В-третьих, только после всеобщего одобрения должно состояться подписание международного договора.