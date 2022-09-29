По сообщению издания «Ридус», эксперты уверены в умышленном повреждении трех участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Так они зафиксировали не только значительную сейсмическую активность, но и повышенную активность на юге Балтийского моря американского десантного корабля, на борту которого расположен палубный противолодочный вертолет.

Известно, что еще в мае текущего года морской десант США во главе с УДЛ (универсальный десантный корабль) CV-33 USS Kearsarge вошел в воды Балтийского моря и на данный момент продолжает там свое пребывание.

Поэтому есть большая доля вероятности, что американское правительство подготавливало взрыв на «Северном потоке», начиная еще с мая. В качестве доказательства можно привести маршруты полетов американских вертолетов MH-60R Strike Hawk.

Так, в период со 2 по 15 сентября вертолетами США осуществлялись периодические полеты над участками газопровода, на которых в ночь на 26 сентября была совершена диверсия.