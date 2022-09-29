ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По сообщению издания «Ридус», эксперты уверены в умышленном повреждении трех участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Так они зафиксировали не только значительную сейсмическую активность, но и повышенную активность на юге Балтийского моря американского десантного корабля, на борту которого расположен палубный противолодочный вертолет.

Известно, что еще в мае текущего года морской десант США во главе с УДЛ (универсальный десантный корабль) CV-33 USS Kearsarge вошел в воды Балтийского моря и на данный момент продолжает там свое пребывание.

Поэтому есть большая доля вероятности, что американское правительство подготавливало взрыв на «Северном потоке», начиная еще с мая. В качестве доказательства можно привести маршруты полетов  американских вертолетов MH-60R Strike Hawk.

Так, в период со 2 по 15 сентября вертолетами США осуществлялись периодические полеты над участками газопровода, на которых в ночь на 26 сентября была совершена диверсия.

Вам может понравиться

Ирина Шейк восхитила зрителей во время показа Versace в платье с глубоким декольте

Модный дом Versace всегда с огромным удовольствием работает с российской моделью Ириной Шейк, которая на этом показе продемонстрировала шикарное черное платье. На данный момент в Италии все еще идет неделя

Версия китайского аналитика о происшествии на трубопроводах «Северный поток»

Лю Хун, китайский журналист и эксперт, назвал чрезвычайные происшествия, которые произошли на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», с большой долей вероятности диверсией. На своей страничке «Ню Таньцинь» в социальной

Под Красным Лиманом войска РФ уничтожили колонну боевой техники ВСУ

По информации издания «Красная весна», поблизости Красного Лимана в ходе ожесточенного сражения российскими бойцами была уничтожена украинская боевая колонна. Соответствующий видеоролик появился в Сети. Боевые действия под Красным Лиманом продолжаются