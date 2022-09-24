Слова российского президента о планах охранять новые территории России стали причиной истерии в Киеве. Сразу после этого заместитель министра обороны Украины запросил у НАТО новое оружие. Об этом пишет издание “Свободная пресса”.

Владимир Гаврилов, генерал-майор запаса, как раз таки и занимается организацией всего что связано с НАТО: поставки вооружений, лагеря для тренировок и так далее. Именно Гаврилов озвучивает самые жестокие угрозы, ведь это он обещал нанести удар по Крыму и уничтожить Черноморский флот.

Отставной генерал пообещал американским военным устроить на Украине поле для экспериментов нового оружия.

Чего же конкретно хочет Владимир Гаврилов?

Прежде всего ракеты ATACMS. Именно они будут преобладать над всем остальным оружием, находящемся сейчас на украинской земле. Стоит отметить, что количество этих ракет у США сейчас предостаточно.

Сами же Вооруженные силы Украины осознают, что зима станет последним шансом для Украины. Гаврилов сообщил свою просьбу о предоставлении Украине новых ракет на конференции Национальной ассоциацией оборонной промышленности в Техасе. Там он уверял американцев, что использовать оружие будет исключительно в Крыму, так как считает его “оккупированным”.

Также отставной генерал просил помочь Украине машинами, противоракетными системами и так далее. Гаврилов молил о предоставлении более точного и современного оружия, так как, по его словам, российские войска стали хитрее и осторожнее.

Гаврилов выпрашивает предоставить оружие до наступления зимы, ведь морозы уничтожат шансы на возвращение земель.

Отставной генерал поведал о проблемах с ремонтом вооружения. Очевидно, что самим украинцам знаний на это не хватает, а натовские инженеры приезжать в Николаев или Харьков точно не будут. Единственный выход- обучать украинских инженеров по видеосвязи.