По сообщению от РИА Новости, в Италии прошли внеочередные выборы в парламент. Победу на выборах одержала правоцентристская коалиция. Такая смена власти уже вызвала опасения со стороны других лидеров ЕС и Украины.

Явка на выборах составила менее 70 процентов. Правоцентристские партии («Лига», «Братья Италии», «Мы, умеренные», «Вперед, Италия») получили почти половину голосов. Причем «Братья Италии» набрали наибольшее число голосов, в 30 процентов. А демократическая партия смогла набрать лишь 20 процентов, и вынуждена перейти в оппозицию.

Теперь лидер партии «Братья» Джорджей Мелони имеет все шансы стать первой женщиной премьер-министром в истории Италии. А это опасный сигнал для ЕС и Украины.

По сообщению Bloomberg, Мелони является поклонницей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Она вместе с венгерским премьером уже выступала за сокращение роли ЕС в вопросах, которые касаются внутренней политики стран участниц. Поэтому теперь со сменой власти в Италии разногласий в ЕС может стать еще больше. А это окажет значительное влияние на Украину.