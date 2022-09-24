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По словам военного эксперта Юрия Подоляка, несмотря на неудачи украинских боевиков, они все равно не оставляют попыток прорвать линию фронта под Красным Лиманом.

Огонь врага был отражен заступниками территорий. Одно из многочисленных поползновений противников в районе Новосёловки-Дробышево завершилось огромными потерями ВСУ.

Также эксперт заявил, что в сторону Изюма идут огромные колонны военной техники ВСУ. Очевидно, что скоро все эти силы будут брошены «на последний штурм Лимана».

«С утра со стороны Харькова на Изюм следуют огромные колонны всушного «воинства», которое, очевидно, кинут «на последний штурм» Лимана, максимум завтра», — отметил Подоляка.

Военный эксперт пожелал мужества российским бойцами, ведь скорее всего на днях состоится решающий бой для Лимана.

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