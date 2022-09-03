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Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров заявил, что ФКР систематически не выполняет работу, за которую петербуржцы ежемесячно отдают свои деньги. По его словам, не спасает даже большое количество сотрудников в штате фонда.

«Такое ощущение, что мы кормим структуру с огромным количеством сотрудников, а работы не выполняются, балконы как были обрушены, так и продолжают обрушаться», — объяснил эксперт.

Несмотря на смену руководства, которое должно было пойти на пользу ФКР, в лучшую сторону ничего не изменилось, а качество работ по капительному ремонту оставляют по-прежнему желать лучшего, отметил общественник. Согласно его мнению, на счетах ФКР зафиксированы неизрасходованные огромные суммы, которые не пускают в нужное русло.

«Мы расхлебываем еще и наследие предыдущего руководства фонда, когда ничего не делалось, и мы сталкивались с полной халатностью и головотяпством. На счету фонда лежали миллиарды, а работы не производились. Мы видим, что растут в квиточках цены, а ситуация становится все более удручающей», — резюмировал Костров.

Ранее СМИ писали о возможном срыве плана ФКР по капремонту домов в Санкт-Петербурге в этом году.

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