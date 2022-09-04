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В Колпино были открыты две новые школы. Не смотря все плюсы, ситуацию с общим дефицитом образовательных учреждений в Северной столице это вряд ли улучшит, напоминают СМИ.

Учебное заведение №455 торжественно открыли в субботу, 3 сентября, в день 300-летия Колпино. Для детей предусмотрены игровая комната, а также кабинет информатики и библиотека. Все эти помещения посетил градоначальник Петербурга Александр Беглов. Кроме того, он вручил директору сертификат.

Однако пара новых учебных заведений несущественно влияет на статистику. Количество ЖК существенно больше, чем школ. Сроки возведения последних не успевают за первыми. Нехватка госучреждений уже привела к тому, что родители вынуждены платить за учебу в частных школах. Если же официальные представители детей не хотят этого, они вынуждены отдавать детей в переполненные классы или подолгу ждать в очередях. Несмотря на такую печальную ситуацию, Беглов продолжает пиариться на различных открытиях объектов.

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