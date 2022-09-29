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Каждому участнику СВО на Украине начисляется денежное пособие на банковский счет, сообщили в издании «Объясняем.рф». К счету необходимо прикрепить банковскую карту с платежной системой «Мир». При явке в военкомат мобилизированному нужно указать реквизиты своего счета.

Если вдруг, у мобилизированного отсутствует банковский счет, то для него он будет открыт в банковском отделении. Всем участникам СВО начисляется ежемесячное денежное пособие, размер которого будет составлять не менее 195 тысяч рублей. Итоговый размер денежного вознаграждения зависит от воинского звания, должности и различных видов надбавок.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Российская Федерация проводит СВО на Украине. Президентом РФ была объявлена частичная мобилизация 300 тысяч военнообязанных граждан с 21 сентября.

Министерством обороны Российской Федерации была создана горячая линия, на которую могут звонить родственники мобилизированных и задавать интересующие их вопросы.

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