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Сфера туризма живо отреагировала на новости о частичной мобилизации. В первую очередь, авиабилеты в Ереван, Стамбул и другие города ближнего зарубежья подорожали. Хотя еще можно найти билеты по приемлемым ценам, если постоянно мониторить рынок и успеть купить билет после отмены бронирования.

Также изменилась и ситуация в наземных пунктах пропуска. Были усилены меры контроля и проверки документов у пересекающих границу туристов, что, в свою очередь, увеличило время, которое необходимо провести на границе.

Так, к примеру, на границе с Грузией время на все формальности составляло в среднем один час, то уже после 21 сентября – примерно сутки. Но пропускают всех желающих. Юристы говорят, что в условиях частичной мобилизации запрета на выезд за границу как такового нет. Но если человеку была вручена повестка, то запрет на выезд уже есть – сообщил Кирилл Кабанов, член совета по правам человека.

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