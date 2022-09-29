Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С началом СВО на Украине не просто поменялся исторический ход России, это оказало влияние на мировую экономику и политическую ситуацию. Скрытое недовольство, которое нарастало годами между США и Россией в последнее время  стало открытым конфликтом. Сопоставить его можно только с Карибским кризисом, который происходил в 60-е годы ХХ века.

Наша новая реальность – это полномасштабное санкционное обложение и попытки изоляции РФ от внешних стран. Однако следствием этого является угроза экономического кризиса во всем мире.

В результате противостояния Востока и Запада, формируются новые союзы, альянсы и коалиции, которые станут конкурентами ЕС и США.

Издание «Лента.ру» опубликовало интервью политического философа Алексея Чадаева. Он рассказал, что сегодня происходит восстание крупных государств против главного мирового диктатора. И Россия является не единственным участников в таком бунте. Другие страны просто пока еще не выходят из тени.

Вам может понравиться

Жители Польши нашли необычный способ оградить себя от энергокризиса

Местные корреспонденты сообщают о том, что жители Польши стали расхватывать туристические газовые плиты, в целях опасения наступления энергетического кризиса. Магазины Польши переполнены желающими купить туристические плиты. Так, граждане планируют снизить

ВС РФ поразили военные цели в Запорожье и Днепропетровске

На территории Украины продолжается проведение специальной военной операции силами армии России и соединений ЛДНР. Продолжаются и мероприятия с нанесением огневого поражения вооруженным силам и боевым средствам противника. В рамках этих

Военный аналитик А. Леонков: России есть чем отразить ядерный удар со стороны США

Алексей Леонков  заявил, что Россия начала активно усовершенствовать свою систему Противоракетной Воздушной Обороны, которая позволит защитить свои территории от атаки ядерным оружием со стороны Соединенных Штатов Америки. Военный аналитик уточнил,