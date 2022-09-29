С началом СВО на Украине не просто поменялся исторический ход России, это оказало влияние на мировую экономику и политическую ситуацию. Скрытое недовольство, которое нарастало годами между США и Россией в последнее время стало открытым конфликтом. Сопоставить его можно только с Карибским кризисом, который происходил в 60-е годы ХХ века.

Наша новая реальность – это полномасштабное санкционное обложение и попытки изоляции РФ от внешних стран. Однако следствием этого является угроза экономического кризиса во всем мире.

В результате противостояния Востока и Запада, формируются новые союзы, альянсы и коалиции, которые станут конкурентами ЕС и США.

Издание «Лента.ру» опубликовало интервью политического философа Алексея Чадаева. Он рассказал, что сегодня происходит восстание крупных государств против главного мирового диктатора. И Россия является не единственным участников в таком бунте. Другие страны просто пока еще не выходят из тени.