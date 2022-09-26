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Имя Героя России Алексея Нагина следует увековечить у него на родине в Волгограде в качестве примера беззаветной храбрости и служения своей стране. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

Командир штурмового отряда «ЧВК Вагнера» Алексей Нагин был известен под своим позывным «Терек». Всю свою сознательную жизнь он был воином и принимал участие в военных конфликтах в Чечне, Грузии, Сирии, Ливии, а после — на Украине. Терек погиб 20 сентября в Донбассе в ходе выполнения боевого задания, сообщает статья о нем на сайте Wikipedia.org. Его с почестями похоронили на Аллее славы Центрального городского кладбища Волгограда.

Кнутов считает, что просто торжественных проводов недостаточно для героя, который не раз рисковал своей жизнью, и даже получив тяжелые ранения, всегда возвращался в строй, к сослуживцам.

«Я считаю, что его имя должно быть увековечено на Родине, — подчеркнул военный историк. — И бюстом, и, возможно, какая-либо улица или школа должны быть названы в его честь. Подобного рода подвиги для молодежи должны быть ориентиром».

Важно, указал Кнутов, что и при жизни, и после смерти Терек был отмечен многочисленными боевыми наградами.

«Он ведь был награжден тремя орденами Мужества. Кроме этого, были и другие важные госнаграды, но именно три таких ордена приравниваются к званию Героя России», — подчеркнул Кнутов.

Согласно законам Российской Федерации, знаки отличия, которыми был отмечен Алексей Нагин, предполагают увековечение его имени. Посмертно кавалер трех орденов Мужества также был украшен целым «созвездием» высших наград: он получил золотые звезды Героя России, Героя ДНР и Героя ЛНР, а также платиновую звезду Героя «ЧВК Вагнера», которую вручило его родным руководство организации, рассказа отец павшего героя Юрий Нагин.

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