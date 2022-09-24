По заявлению Российской газеты в процессе боевой подготовки бундесвер применяет макеты техники, которые изготовлены точь в точь как российские образцы.

К примеру, на днях был продемонстрирован “БТР-80”. Проблема в том, что «мастера», возможно из-за лени, даже не ознакомились с его фотографиями в специальных справочниках или хотя бы в Интернете.

В результате получилось нечто вовсе не похожее на советскую машину из 80-х годов, а схожее с немецким бронетранспортёром. Общим получилось лишь наличие 8 колес, из которых лишь 1\2 оригинальные.

Российская газета сообщает, что пару лет назад в немецких военных частях были замечены танки Leopard 2A6, выступающие в качестве отечественных Т-80У. Выглядело это смешно, ведь чтобы увидеть в этом нечто настоящее нужно иметь огромную фантазию.