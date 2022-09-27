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России пора продвигать современные национальные символы. Население должно знать о подвигах своих сограждан, которые стоят на страже интересов Родины и рискуют собственной жизнью, сказал политолог Иван Аркатов о погибшем в Донбассе командире штурмового отряда «ЧВК Вагнера» Алексее Нагине.

Нагин действовал под позывным Терек. Он был снайпером-разведчиком и большим профессионалом военного дела, который прошел Чечню, Грузию, Сирию и Ливию. На защиту русских людей Донбасса он отправился в составе «ЧВК Вагнера». Именно его штурмовой отряд освобождал Попасную от украинских формирований, как сообщали военные корреспонденты.

За боевые заслуги при жизни Нагина удостоили множества значимых государственных наград, в том числе трех орденов Мужества. Звания Героя России, Луганской и Донецкой народных республик он получил посмертно. Терек погиб при исполнении воинского долга 20 сентября в Донбассе.

Аркатов считает, что в рядах «ЧВК Вагнера» сражается большое число таких храбрых и умелых бойцов, как Алексей Нагин. По его мнению, эти люди могут стать новыми символами и героями РФ, поэтому их подвиги достойны самой широкой огласки.

«России пора продвигать современные национальные символы. Сейчас мы живем наследием, историей. А по телевизору видим по большей части сюжеты о западных героях. В стране есть великие люди, только нужно больше о них рассказывать. Население должно знать о подвигах своих сограждан, которые стоят на страже интересов Родины и рискуют собственной жизнью», — заявил он.

Политолог высоко оценил вклад «вагнеровцев» в выполнение задач специальной военной операции на Украине.

«Насколько я знаю, “вагнеровцы” очень хорошо себя показывают в ходе СВО. Они освобождают населенные пункты, инфраструктурные объекты. Думаю, российской частной военной компании под силу выполнить любую задачу, потому что ее бойцы отлично обучены и подготовлены», — подытожил Аркатов.

Бывший сенатор Франц Клинцевич ранее прокомментировал гибель Алексея Нагина в Донбассе. По его словам, Герой России стал настоящим примером патриотизма.

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