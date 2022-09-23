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Летчики ударных вертолетов Ка-52, известные как «Аллигаторы», наносят сокрушительные удары по позициям вооруженных сил Украины. В результате слаженной работы экипажей боевых машин удалось нанести значительный ущерб позициям и живой силе противника. В результате точных попаданий живая сила противоборствующей стороны понесла значительные потери.

Согласно полученным данным, экипажам вертолетов удалось нанести точные попадания в пункт управления противника. Также было зафиксировано поражения бронированных целей противника, а именно танков и других бронированных боевых машин.

Как сообщалось ранее, ветеран разведывательной службы Соединенных Штатов Скотт Риттер высказал свое мнение по поводу успешных действий в ходе СВО. Он уверен, что достижения армии России на территории Украины стоит считать ошеломительными.

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