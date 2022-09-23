Военный обозреватель Геннадий Алехин уверен, что вынужденный вывод войск российской армии из Харьковской области не является поражением. Боевой запал военных не угас. А понесенные неудачи на ранее освобожденной территории – это всего лишь временное явление. Об этом сообщило интернет-издание «Украина.ру».

По словам Алехина, люди с оружием, которые прошли через все это, получившие ранения или потерявшие товарища хотят отомстить, что является вполне естественным для любого военного, в том числе и генерала. И такое желание возврата утраченных позиций только придает силы.

Военный эксперт подчеркнул, что в скором времени негативные эмоции уйдут, а на их месте появится трезвость мыслей. Тем более, что сейчас мотивация солдат еще выше, нежели в первые дни СВО.

Стоит учесть и тот факт, что объявление частичной мобилизации вселяет в военных уверенность и оптимизм. А осознание того, что их не бросили, придает силы для выполнения поставленных задач.