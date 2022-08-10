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Следственный комитет России продолжает расследование резонансного дела о Фонде содействия программам ГУВД СПб и ЛО. В хищениях средств подозревают трех генералов петербургского МВД – Алексея Семенова, Ивана Абакумова и Сергея Умнова.

В рамках расследования следователи обратились в компанию «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», заместителем генерального директора которой является зять губернатора Александра Беглова Павел Белов. По информации СМИ, СК попросил предоставить им копию договора с Фондом содействия программам ГУВД СПб, а также счета фактуры, накладные и платежные документы.

Напомним, Фонд был основан при участии Дмитрия Михальченко, которого осудили на 20 лет за хищение при строительстве резиденции в Ново-Огарево.

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