Губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил несколько районов города, наиболее пострадавших от непогоды. Во время его визита петербуржцы, не раз отмечавшие проблемы с ливневками, так и не узнали, заменят ли чиновники устаревшую технику на новую.

Субботний шторм сказался на состоянии сразу нескольких районов города на Неве. Упало большое количество деревьев, прорвало канализацию. В связи с этим Беглов решил провести инспекцию. В частности, он посетил Курортный, Петродворцовый и Приморский районы.

Накануне ливня петербуржцы уже жаловались властям на проблемы с коммуникациями, но, как видно, безуспешно. Так, пассажирам станции метро «Площадь Восстания» пришлось идти по просочившейся в вестибюль воде, а цокольный этаж ТЦ «Питерлэнд» затопило. Наиболее вероятно, исправные ливневки не позволили бы осадкам просочиться на территорию объектов.

Проблема уже не первый год наблюдается по всему городу. Во время прошлых циклонов граждане также требовали у администрации Александра Беглова решить вопрос. Например, во время «Зельды» на дорогах города появились огромные лужи.