Администрация Василеостровского района не смогла выбрать поставщиков питания в детские сады и школы на грядущий учебный год, хоть он и начинается уже завтра. Все тендеры приостановлены ФАС.

Комбинат «ТД «Ленинградский» подал жалобу антимонопольщикам на то, что в конкурсной документации есть странные требования. Необходимо предоставить результаты экспертизы на первом этапе подачи заявок. В таких документах заказчик экспертизы указан. Таким образом, комиссия узнает, какая компания подала заявку. По закону это должно быть анонимным. Так, участники либо нарушают закон, либо лишаются баллов. При этом, по контрактам, поставки продуктов должны начаться с 1 октября. Такое требование тоже выглядит странно.

На данный момент район обслуживают государственный «КСП Красносельского района» и частная «Фирма Флоридан». Последняя уже привлекалась к судебным разбирательствам. ФАС уличили компанию в картельных сговорах.

Примечательно, что на многочисленные нарушения Управление соцпита закрывало глаза. Еще в 2019 году Контрольно-счетная палата указала на проблемы ведомства. Представители организации скрывали информацию о нарушениях комбинатов. Во время расследования глава УСП Наталья Петрова уволилась, хоть и руководила структурой с начала 90-х годов. При этом СМИ уже не раз отмечали, что Петрова может быть родственницей владелицы «Фирмы Флоридан» Екатерины Чернышовой.

Ситуацию в секторе мог исправить новый глава УСП Алексей Барабанщиков, но его арестовали и уволили. Эксперты сходятся во мнении, что интересантом могла выступать «Фирма Флоридан». Во время управления Барабанщикова предприятие лишилось многих контрактов.