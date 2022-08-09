Следователи СКР заинтересовались финансовым взаимодействием между «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» и Фондом содействия ГУВД. Напомним, что в дочерней организации «Газпрома» на должности замгендиректора работает зять главы Северной столицы Павел Белов.

Поверка будет проходить в рамках расследования уголовного дела, в котором фигурируют петербургские генералы Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семенов. Правоохранители изучат всю документы и договоры, которые заключала «Газпром Трансгаз СПб» с Фондом содействия ГУВД Санкт-Петербурга.

Ранее СМИ писали, что дочка «Газпрома» получила право на строительство туркластера на территории бывшей заброшенной промышленной зоны «Горская». Однако по решению зятя Беглова, на этом месте может быть построен элитный жилищный комплекс «Клуб-19» со своим полем для гольфа и резиденцией для «избранных».