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Проблема грызунов в Петербурге стоит достаточно остро. Одного уже заметили в аэропорту «Пулково». Мышь прогуливалась по залу. Она появилась в достаточно отдаленной от города локации. Наиболее вероятно, это последствие халатности Смольного при проведении «мусорной реформы». Проблему популяции грызунов власти не решили до сих пор.

Публикация с видео появилась в одном из сообществ во «ВКонтакте». Как отмечают администраторы паблика, на записи мышь «спокойно разгуливает прямо в зале ожидания».

«У этого явления есть плюс: после такого зрелища туристов не будут пугать городские крысы», – иронизируют в посте.

Популяция грызунов в Петербурге существенно выросла в последние полгода. Большая их часть появляется на площадках с отходами около домов. Одной из причин в экспертном сообществе называют провальную «мусорную реформу». Она стартовала 1 января 2022 года. Профильные организации не вывозили ТКО длительное время. Это привело к скоплениям мусора, а также появлению крыс. Спустя полгода ситуация практически не изменилась. Смольный не принял мер для улучшения качества жизни петербуржцев.

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